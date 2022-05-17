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Володин раскритиковал идею Борреля вывезти с Украины зерно в Европу

Анна Назайкина
09:46 17.05.2022
Спикер ГД заявил, что кроме роста цен на энергоносители, в конце года в Европе также будут наблюдаться проблемы с продовольствием, и обвинить в этом Москву не получится.
Володин раскритиковал идею Борреля вывезти с Украины зерно в Европу
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин оценил слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз поможет Киеву опустить хранилища зерна в стране для того, чтобы осталось место для нового урожая. Утверждалось, что зерно планировали вывозить с Украины в Европу с помощью морского пути.

Володин отметил, что именно с такой целью генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российский и белорусских калийных удобрений.

«Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь. Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него еще надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ. В результате подобных циничных предложений выгодоприобретателями становятся только страны Европы», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер ГД заявил, что кроме роста цен на энергоносители, в конце года в Европе также будут наблюдаться трудности с продовольствием, и обвинить в этом Москву не получится.

«Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена», - добавил он.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе со «Звездой» отметил, что ограничения экспорта удобрений из России в европейские страны могут привести к серьезному падению урожая в ЕС.

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