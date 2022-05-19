Небензя: РФ может экспортировать 25 млн тонн зерна через порт Новороссийска

На заседании Совета безопасности ООН дипломат отметил, что данное предложение будет действовать с 1 августа и до конца года.

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Россия может экспортировать 25 млн тонн зерна через порт Новороссийска. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации по теме конфликтов и продовольственной безопасности. Дипломат отметил, что данное предложение будет действовать с 1 августа и до конца года.

«Послушать вас, господа , так мы будто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая», - приводит его слова ТАСС.

По словам постпреда, глобальный продовольственный кризис начался гораздо раньше конфликта на Украине. Кроме того, он добавил: у России есть подозрения, что экспортируемое украинское зерно идет не нуждающимся странам, а в запасы ЕС.

Небензя считает, что повлиявшим на ухудшение ситуации с продовольствием в мире, помимо политизации энергетического сотрудничества ряда стран, стал скачкообразный переход к зеленой энергетике, который навязывался всему миру. Дипломат отметил: кризиса можно было бы избежать, продумав плавный энергопереход.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решить глобальный продовольственный кризис без российских и белорусских удобрений невозможно.