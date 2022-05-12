В Конгрессе США одобрили новые инициативы по санкционным мерам против России и ее изоляции

Одна из инициатив направлена на исключение участия России во встречах Всемирного банка, МВФ и G20 - «Группы двадцати» и других крупных международных организациях и объединениях.

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Американские власти вновь принялись за создание инициатив, имеющих антироссийскую риторику. Так, Палата представителей США завершила заседание в среду одобрением ряда антироссийских законопроектов.

В частности, выдвинуты предложения по изоляции России и российской экономики из мировой финансовой системы, а также по остановке членства РФ в международных организациях совместно с ужесточением действующих санкций.

Как сообщает РИА Новости, одной из инициатив является соблюдение финансовыми организациями США санкций против России и Белоруссии. Сообщается о гарантиях соблюдения законопроекта данных ограничений всеми финансовыми учреждениями США, включая их дочерние структуры за рубежом.

Еще одна выдвинутая инициатива направлена на исключение участия России во встречах Всемирного банка, МВФ и G20 - «Группы двадцати» и других крупных международных организациях и объединениях. Для этого требуется вмешательство Минфина США и других американских ведомств.

Агентство сообщает, что конгрессмены настаивают на принятии всех необходимых на то шагов по данному направлению действующей администрацией.

Немногим ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал, что в этой стране русофобия оформляется законодательно и юридически, а также указал на нарушение американскими властями «принципов американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности». Также Антонов заявил о гонениях на активистов русскоязычной диаспоры.