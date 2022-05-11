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Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Киеву помощи на рекордные $40 млрд

Алиса Краузе
04:49 11.05.2022
Утвержденная сумма, выделенная на поддержку Украины, оказалась на семь миллиардов долларов выше ожидаемой.
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Киеву помощи на рекордные $40 млрд
© Фото: pixabay.com
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Палата представителей американского Конгресса приняла решение в пользу выделения Киеву дополнительного пакета помощи. В рамках голосования власти утвердили рекордно высокую сумму для финансирования поставок, составившую 39,8 миллиарда долларов.

Запрос на выделение новых средств для поддержки Украины был ранее сделан президентом США Джо Байденом. В обращении к законодателям глава государства заявил о необходимости определить еще 33 миллиарда на помощь Киеву. Итоговая сумма финансирования, одобренная конгрессменами, оказалась на семь миллиардов больше ожидаемой.

Согласно информации зарубежных СМИ, которую передает РИА Новости, лишние 3,4 миллиарда пойдут на военные нужды, и еще такая же сумма - на гуманитарные поставки. Кроме того, обеспечение борьбы с коронавирусом, которое изначально планировалось сделать частью общего пакета, будут обсуждать в отдельном порядке.

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