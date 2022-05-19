Армия Армия Армия

Местами «Град»: как работают российские РСЗО в зоне специальной военной операции

Алексей Алексеев
18:51 19.05.2022
Пакет «Града», а это 40 снарядов, уходит с направляющих всего за 20 секунд, и машина сразу же отправляется на перезарядку. В зависимости от интенсивности боев, машина может приезжать пополнить боезапас и 5, и 10 раз за день.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев показал, как происходит заряжание грозных «Градов» в зоне специальной военной операции.

«Пакет «Града», а это 40 снарядов, уходит с направляющих всего за 20 секунд, и машина сразу же отправляется на перезарядку. В зависимости от интенсивности боев, машина может приезжать пополнить боезапас и 5, и 10 раз за день», - прокомментировал корреспондент.

Впрочем, попадать из установок РСЗО куда сложнее, чем просто их зарядить. Самое непростое - накрыть движущиеся цели. Например, уходящих после залпа артиллеристов противника. Но и для этого есть свои методики - и командир батареи «Градов» Даниил поделился со «Звездой» одной из них. Он рассказал, как «подловить» уходящую от удара артиллерию противника.

Также пленный пленный украинский военный рассказал «Звезде» об использовании спутников Илона Маска в Мариуполе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:06 В стране и мире
Банкам РФ разрешили без ограничений продавать любую наличную валюту, кроме долларов и евро
18:00 В стране и мире
Суд в Киеве заочно арестовал Януковича
16:57 В стране и мире
Видео
Байден встретился с лидерами Финляндии и Швеции в Белом доме
16:48 Армия
АПЛ «Казань» отработала погружение на максимальную глубину в Баренцевом море
16:40 В стране и мире
Мытищинский суд арестовал владельца взорвавшегося на автостоянке гранатомета
Популярное
Источник прокомментировал данные о возможных покупателях бизнеса McDonald's в РФ
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.