Местами «Град»: как работают российские РСЗО в зоне специальной военной операции

Пакет «Града», а это 40 снарядов, уходит с направляющих всего за 20 секунд, и машина сразу же отправляется на перезарядку. В зависимости от интенсивности боев, машина может приезжать пополнить боезапас и 5, и 10 раз за день.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев показал, как происходит заряжание грозных «Градов» в зоне специальной военной операции.

«Пакет «Града», а это 40 снарядов, уходит с направляющих всего за 20 секунд, и машина сразу же отправляется на перезарядку. В зависимости от интенсивности боев, машина может приезжать пополнить боезапас и 5, и 10 раз за день», - прокомментировал корреспондент.

Впрочем, попадать из установок РСЗО куда сложнее, чем просто их зарядить. Самое непростое - накрыть движущиеся цели. Например, уходящих после залпа артиллеристов противника. Но и для этого есть свои методики - и командир батареи «Градов» Даниил поделился со «Звездой» одной из них. Он рассказал, как «подловить» уходящую от удара артиллерию противника.

Также пленный пленный украинский военный рассказал «Звезде» об использовании спутников Илона Маска в Мариуполе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов