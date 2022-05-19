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Командир батареи «Градов» рассказал, как «подловить» уходящую от удара артиллерию противника

Алексей Алексеев
18:42 19.05.2022
Как отметил командир батареи РСЗО Данил, секрет заключается в том, чтобы правильно определить наиболее вероятные пути отхода неприятельских артиллеристов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командир батареи реактивных систем залпового огня «Град», участник специальной военной операции Данил рассказал корреспонденту «Звезды» Алексею Алексееву о том, как «подловить» уходящую от удара артиллерию противника. 

«Они тоже, у них люди работают. Там сидят далеко не дураки. Они, когда отрабатывают, совершают перекаты. И пока мы навелись, их уже там нет. Но у нас задействовано много приданных подразделений. За ними наблюдают сверху и с беспилотников, и с прочей аппаратурой, и плюс пехота помогает разведкой», - заметил Данил.

По словам командира батареи «Градов», есть способы накрыть уходящую после открытия огня артиллерию противника.

«Когда они совершают перекаты, мы уже обозначаем точки встречи. Куда они, вероятнее всего, пойдут. Их бывает несколько. Если это развилка дорог. Выбираем третьи точки. Куда они поедут, туда установки готовы. Определяем полетное время снаряда, их приблизительную скорость. К тому времени, как они подходят, снаряды кладутся уже непосредственно туда», - сказал командир батареи.

Ранее пленный украинский военный рассказал «Звезде» о том, как боевики Украины использовали спутники Илона Маска в Мариуполе.

Также наш телеканал показал, как проходит процедура сдачи в плен украинских военных из «Азовстали».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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