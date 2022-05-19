Пленный украинский военный рассказал об использовании спутников Илона Маска в Мариуполе

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Старший офицер оперативного отдела Нацгвардии Украины, который сейчас находится в больнице ДНР, рассказал корреспонденту «Звезды» Станиславу Иващенко, что спутники Starlink американского бизнесмена Илона Маска использовались украинскими военными в Мариуполе.

«Это обычная спутниковая антенна где-то на крыше. Это обычная тарелка... Нам Интернет был необходим, чтобы передать информацию вышестоящему штабу», - сказал он.

Ранее сообщалось, что общее число украинских военных, вышедших с территории комбината «Азовсталь» и сдавшихся в плен, уже составляет 1 730 человек. Только за сутки подземелья промзоны покинули еще более 700 украинских военных, 80 из них ранены. Всем им будет оказана медицинская помощь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов