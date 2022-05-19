Покидая подземелья: как проходит процедура сдачи в плен украинских военных из «Азовстали»

Вышедшие из бункеров завода военнослужащие ВСУ и боевики «Азова»* складывают оружие и показывают российским военнослужащим свои вещи. Раненых отвозят в больницы Новоазовска и Донецка.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Общее число военнослужащих ВСУ и бойцов подразделения «Азов»*, вышедших с территории комбината «Азовсталь» и сдавшихся в плен, уже составляет 1 730 человек. Только за сутки подземелья промзоны покинули еще более 700 украинских военных, 80 из них ранены. Всем им будет оказана медицинская помощь. О том, как проходит процедура сдачи в плен, рассказал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко.

«Каждый день процедура примерно одинаковая, но кропотливая для наших военных. Сначала из подземелья выходят военнослужащие ВСУ и боевики "Азова"*, они складывают оружие, автоматы грузят в автомобиль. Затем выстраиваются в колонну в три шеренги», - рассказал он.

Пленные показывают документы и содержимое своих мешков с вещами бойцам Народной милиции ДНР и российским военнослужащим. По словам Иващенко, среди пленных много женщин. Раненых отвозят в больницы Новоазовска и Донецка, часть сдавшихся украинских военных направляют в СИЗО в Еленовке.

Ранее вышедшие с территории мариупольской «Азовстали» пленные рассказали об условиях содержания в плену в Еленовке в ДНР. По словам мужчин, им предоставили спальные места и необходимые вещи, относятся с уважением и регулярно кормят.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов