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Поддержавший Куляка шахматист Карякин удивился, почему нельзя обозначать Z на форме

Андрей Неделя
16:18 19.05.2022
Уроженец Калужской области стал третьим спортсменом из России, получившим персональные санкции. Международная федерация гимнастики приняла решение отстранить 20-летнего Ивана на один год.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский шахматист Сергей Карякин поддержал российского гимнаста Ивана Куляка, которого накануне дисквалифицировали за демонстрацию символа Z на форме. Это произошло в начале марта во время этапа Кубка мира, проходившего в Дохе.

«Я полностью поддерживаю Ивана Куляка за его позицию. Я считаю, что он абсолютно прав. Буква Z - это официальный логотип России или что? Может, он любит фильм Zorro или бренд Zara? Почему нельзя выходить с буквой Z? Где это прописано и в чем его нарушение закона?» - сказал Карякин.

Куляк стал третьим спортсменом из России, получившим персональные санкции. Ранее сам Карякин, поддержавший спецоперацию по защите народных республик Донбасса, был забанен на шесть месяцев комиссией по этике Международной шахматной федерации.

Кроме того, российского пловца Евгения Рылова отстранили на девять месяцев от международных соревнований в связи с тем, что спортсмен находился на праздничном концерте в московских «Лужниках». Мероприятие проводилось в честь Дня воссоединения Крымского полуострова с РФ.

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