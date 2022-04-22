Рылова отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания
Двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова отстранили на девять месяцев от международных соревнований по плаванию, которые будут проводиться под эгидой Международной федерации (FINA). Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Было отмечено, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что спортсмен находился на праздничном концерте в московских «Лужниках». Мероприятие проводилось в честь Дня воссоединения Крымского полуострова с РФ.
«Бюро FINA приняло к сведению решение дисциплинарной комиссии FINA отстранить Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой FINA, включая любые международные соревнования, включенные в календарь FINA, сроком на девять месяцев после присутствия и поведения Рылова на мероприятии, состоявшемся на стадионе "Лужники" в Москве», – говорится в сообщении.
Ранее дисциплинарная комиссия FINA открыла дело в отношении Рылова. Всероссийская федерация плавания пообещала взять на себя защиту интересов российского пловца.