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Рылова отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания

Анна Назайкина
09:12 22.04.2022
Ранее дисциплинарная комиссия FINA открыла дело в отношении Рылова за участие в праздничном концерте, который состоялся 18 марта в «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крыма с РФ.
Рылова отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания
© Фото: LiveMediaDPPITakamitsu Mifune, globallookpress
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Двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова отстранили на девять месяцев от международных соревнований по плаванию, которые будут проводиться под эгидой Международной федерации (FINA). Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Было отмечено, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что спортсмен находился на праздничном концерте в московских «Лужниках». Мероприятие проводилось в честь Дня воссоединения Крымского полуострова с РФ.

«Бюро FINA приняло к сведению решение дисциплинарной комиссии FINA отстранить Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой FINA, включая любые международные соревнования, включенные в календарь FINA, сроком на девять месяцев после присутствия и поведения Рылова на мероприятии, состоявшемся на стадионе "Лужники" в Москве», – говорится в сообщении.

Ранее дисциплинарная комиссия FINA открыла дело в отношении Рылова. Всероссийская федерация плавания пообещала взять на себя защиту интересов российского пловца.

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