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Путин одобрил альтернативу «Википедии»

Виктория Ивашечкина
15:53 05.05.2022
По словам российского главы, качество сведений на данной платформе оставляет желать лучшего.
Путин одобрил альтернативу «Википедии»
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с директором общества «Знание» Максимом Древалем оценил создание альтернативы «Википедии». По словам российского главы, достоверность и качество сведений на данной платформе оставляет желать лучшего.

В свою очередь Древаль отметил, что «Знание» уже формирует интернет-энциклопедию, которая может стать заменой «Википедии». По его словам, там будет публиковаться контент только с достоверными данными.

«Важна глубокая информация, еще красиво и талантливо поданная. Это очень востребовано. Одной "Википедией" невозможно пользоваться, мы сами знаем качество этой информации», - ответил Путин.

В конце марта Роскомнадзор заявил о планах составить протокол об административном нарушении в отношении ресурса «Википедия». Как отмечалось, с сайта не были удалены запрещенные и противоправные материалы. Подчеркивалось, что владельцу грозит штраф до четырех миллионов рублей. Как отметили в ведомстве, ресурс опубликовал недостоверную информацию на тему специальной военной операции ВС РФ на Украине, «направленную на дезинформацию российских пользователей».

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