Матвиенко рассказала о перспективах сотрудничества России с Финляндией и Швецией

По словам спикера Совфеда, вступление в альянс негативно скажется на политическом состоянии Европы.

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к снижению объема сотрудничества России с данными странами.

«Меня печалит, что такое решение двух государств может привести к снижению объема взаимодействия и сотрудничества», - рассказала она в интервью, передают «Известия».

По ее словам, о решении вступить в НАТО можно лишь пожалеть, так как между Россией и Финляндией многие годы успешно развивалось взаимовыгодное сотрудничество.

«Вступление в НАТО негативно скажется на политическом состоянии Европы. Не добавит ей стабильности. Потому что ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет», - также отметила Матвиенко.

Несколькими днями ранее стало известно о том, что Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО. Согласно заявлению, страна, в случае одобрения заявки альянса, высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории.

В свою очередь, ранее Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин в ходе заседания заявили о том, что Финляндия также официально приняла решение о вступлении в Североатлантический альянс.