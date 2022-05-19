Новак заявил, что «Северный поток - 2» вряд ли запустят в ближайшее время

По мнению политика, в будущем газопровод, несомненно, будет востребован в Европе.

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«Северный поток-2» вряд ли будет запущен в ближайшее время. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты».

«Этот проект пока заморожен по политическим мотивам», - сказал он.

Также Новак добавил, что конкурентоспособность газопровода по сравнению с другими источниками не подлежит сомнению, так как он обладает самыми современными характеристиками, среди которых высокая экологичность, низкие потери и стабильное давление.

Ранее посол РФ в Германии выразил надежду на запуск «Северного потока - 2». Дипломат Сергей Нечаев отметил, что на реализацию газопровода были потрачены большие средства.