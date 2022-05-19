Опубликованы новые кадры сдающихся в плен боевиков с территории «Азовстали»

Как уточнили в Минобороны России, всего с 16 мая в плен сдалось 1 730 украинских боевиков, включая 80 раненых.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры выхода с территории комбината «Азовсталь» сдающихся в плен украинских боевиков.

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что с территории заблокированного комбината за прошедшие сутки сдался 771 боевик полка «Азов»*.

Как уточнил Конашенков, всего же с 16 мая в плен сдалось 1 730 украинских боевиков, включая 80 раненых.

В Минобороны России подчеркнули, что все нуждающиеся в стационарном лечении получают медицинскую помощь в соответствующих учреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке.

Также в оборонном ведомстве России заявили, что силами оперативно-тактической и армейской авиации уничтожено еще более 340 украинских националистов.

*полк «Азов» - организация украинских националистов, запрещена в России

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов