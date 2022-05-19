Минобороны России: в Мариуполе за сутки сдался еще 771 украинский боевик из «Азовстали»

Всего с 16 мая в плен сдались 1730 украинских боевиков, в том числе 80 раненых, отметили в российском военном ведомстве.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

С территории мариупольского завода «Азовсталь» за прошедшие сутки вышли и сдались в плен 771 украинский боевик полка «Азов»*, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 1730 украинских военных, среди них 80 раненых. Раненых направляют в больницы Новоазовска и Донецка, где им оказывается медицинская помощь.

Ранее сложивший оружие боец ВСУ, вышедший с территории «Азовстали», рассказал о хорошем отношении к нему в больнице Новоазовска.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

*«Азов» - организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов