Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила более 340 украинских националистов

Как уточнили в Минобороны России, силами оперативно-тактической и армейской авиации поражено два пункта управления неприятеля и 58 районов сосредоточения войск.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Минобороны России рассказали о работе оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники», - заметил Конашенков.

Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил об уничтожении украинского дивизиона С-300 под Николаевом при помощи высокоточных ракет воздушного базирования.

Также официальный представитель Минобороны России озвучил потери военной техники Украины. По его словам, противник лишился, в том числе, 942 беспилотников за все время специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов