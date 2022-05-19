Украина потеряла 942 беспилотника с начала российской спецоперации

Также за все это время были уничтожены 172 украинских самолета, 125 вертолетов, добавили в МО РФ.

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С начала спецоперации, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла 942 беспилотника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также за все это время были уничтожены 172 украинских самолета, 125 вертолетов, 313 ЗРК, 3158 танков и бронемашин, 395 установок РСЗО, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.

Генерал-майор также рассказал, что с территории мариупольского завода «Азовсталь» за прошедшие сутки вышли и сдались в плен 771 украинский боевик полка «Азов»*. В общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 1730 украинских военных. Раненых направляют на лечение в больницы Новоазовска и Донецка.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

*«Азов» - организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов