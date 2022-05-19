В МО РФ сообщили об уничтожении украинского дивизиона С-300 в Николаевской области
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ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили украинский дивизион С-300 в Николаевской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики», - сказал он в ходе брифинга.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.