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Член комитета ГД по обороне объяснил значение вступления Финляндии и Швеции в НАТО для РФ

Анна Назайкина
07:08 17.05.2022
По словам Гурулева, при любом варианте у России должен быть вариант симметричного ответа для обеспечения своей безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, ZUMAPRESS, globallookpress
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Член Комитета Государственной Думы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев рассказал в эфире передачи «Между тем» на телеканале «Звезда», какими будут последствия вступления в НАТО Финляндии и Швеции, а также к чему приведет потеря безъядерного статуса Балтики.

«Я не думаю, что их сильно спрашивали по этому вопросу. НАТО - это военный механизм глобального доминирования Соединенных Штатов Америки в мире. Сегодня не надо бояться самой Финляндии и Швеции. И президент (РФ Владимир Путин, - Прим. ред.), когда выступал, сказал, что у нас сегодня нет проблем ни с Финляндией, ни со Швецией, но если там не будет развернута инфраструктура НАТО», - сказал он.

По словам Гурулева, при любом варианте у России должен быть вариант симметричного ответа для обеспечения своей безопасности.

«Понятно, что в любом варианте не было даже ни у кого мысли, что будет какая-то будет агрессия со стороны Финляндии. Но коли там будет НАТО, а это может быть и размещение ядерного оружия, и ракетных баз, и систем противоракетной обороны», - добавил эксперт.

Член Комитета Госдумы по обороне заявил, что в настоящий момент стоит вопрос о глобальном НАТО, о глобальном доминировании Соединенных Штатов в военном плане на всем земном шаре.

«Эти наступательные действия - они происходят. Мы понимаем, что НАТО все равно будет идти вперед. Нам создать такие условия, когда этот процесс будет остановлен. Это не надо бояться - к этому надо идти, стремиться и выполнять», - подчеркнул Гурулев.

Ранее Владимир Путин заявил, что расширение Североатлантического альянса за счет новых членов - Финляндии и Швеции - не создает непосредственной угрозы для России, однако расширение военной структуры на эти территории вызовет ответную реакцию.

Следует отметить, что в случае вступления Финляндии в НАТО общая граница России со странами блока увеличится в два раза - до 2 600 километров, а рубеж альянса будет проходить всего в 200 километрах от Санкт-Петербурга.

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