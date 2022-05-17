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Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО под нажимом США развязывает России руки

Анна Назайкина
11:59 17.05.2022
Ранее стало известно, что Хельсинки и Стокгольм приняли официальное решение о вступлении в НАТО. Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ отметил, что расширение альянса за счет этих двух государств не создает непосредственной угрозы для РФ, но повлечет ответную реакцию.
Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО под нажимом США развязывает России руки
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Вашингтон, подталкивая власти Финляндии и Швеции совершить вступление в Североатлантический альянс, развязывает Москве руки. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки», - сказала она в эфире «Соловьев Live».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что об этом следует помнить.

«В тот следующий момент, когда они придумают очередную нашу угрозу продовольственной безопасности, энергетической безопасности и так далее», - объяснила дипломат.

Ранее стало известно, что Хельсинки и Стокгольм приняли официальное решение о вступлении в НАТО. Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ отметил, что расширение альянса за счет этих двух государств не создает непосредственной угрозы для РФ, однако распространение блока на эти территории повлечет ответную реакцию. В МИД России заявили, что будут вынуждены предпринять ответные шаги.

Сегодня глава шведского внешнеполитического ведомства подписала заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Процедура вступления страны в организацию может занять около года. Заявка Стокгольма теперь будет подана в НАТО вместе с заявкой Хельсинки.

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