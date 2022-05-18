Маск рассказал, кто является «настоящим президентом» США

По словам предпринимателя, текущей администрации ничего не удалось добиться, в то время как в команде экс-президента США Дональда Трампа, считает Маск, было много людей, которые были продуктивны в достижении поставленных целей.

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Американский предприниматель, крупнейший акционер компании Tesla Илон Маск раскритиковал действующее правительства и президента Штатов Джо Байдена, заявив, что настоящим американским лидером является тот, кто загружает тексты в телесуфлер.

«Настоящий президент - это тот, кто управляет телесуфлером...Путь к власти - это путь к телесуфлеру», - высказался миллиардер в эфире подкаста All-In Podcast.

По словам предпринимателя, текущей администрации ничего не удалось добиться, в то время как в команде экс-президента США Дональда Трампа, считает Маск, было много людей, которые были продуктивны в достижении поставленных целей.

Ранее Маск уже высказывался в негативном ключе о действующем американском президенте. Так, в январе богатейший человек мира заявил, что лидер страны является «носочной марионеткой в человеческом обличии» и «держит американцев за глупцов».

Байден уже не раз становился героем конфузных ситуаций, что породило слухи о наличии у него проблем со здоровьем. Представители прессы зафиксировали момент, когда глава государства оказался один во время мероприятия в Белом доме и начал растерянно бродить, а затем нашел себе компанию из зала.