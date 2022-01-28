Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Илон Маск резко раскритиковал Джо Байдена

Иван Линдеманн
02:50 28.01.2022
Комментарий предпринимателя стал реакцией на запись, где был процитирован пост из официального аккаунта президента Байдена.
Илон Маск резко раскритиковал Джо Байдена
© Фото: Britta Pedersen, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал президента США Джо Байдена. Основатель компании Tesla заявил, что лидер страны является «носочной марионеткой в человеческом обличии».

«Байден держит американцев за глупцов», - написал Маск в Twitter.

Этот комментарий стал реакцией на запись, где был процитирован пост из официального аккаунта президента Байдена. В нем глава государства похвалил американские компании, производящие электромобили.

Байден назвал две компании, среди которых не было Tesla, и отметил, что они производят на территории США «больше электромобилей, чем когда-либо прежде». Судя по всему, Илона Маска задело отсутствие упоминания его компании Tesla, которая является одним из крупнейших производителей электромобилей.

Ранее Илон Маск анонсировал проект по выводу углекислого газа из атмосферы и переработки его в ракетное топливо. Реализацией проекта займется компания Space X.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:01 В стране и мире
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе
23:43 В стране и мире
Пентагон приступил к поставке нового пакета военной помощи Украине с летальными средствами
21:00 В стране и мире
Видео
В Петербурге прогремел салют в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады
22:51 В стране и мире
Врач оценила защиту иммунитета после «омикрона» против других штаммов
21:35 Армия
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Популярное
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
ФСБ рассекретила документы об убийствах фашистами мирных жителей в Молдавии
СМИ раскрыли новые подробности деятельности биолабораторий США на Украине и в Грузии
Минздрав дал рекомендации по лечению легких и бессимптомных форм коронавируса
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.