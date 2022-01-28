Илон Маск резко раскритиковал Джо Байдена

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал президента США Джо Байдена. Основатель компании Tesla заявил, что лидер страны является «носочной марионеткой в человеческом обличии».

«Байден держит американцев за глупцов», - написал Маск в Twitter.

Этот комментарий стал реакцией на запись, где был процитирован пост из официального аккаунта президента Байдена. В нем глава государства похвалил американские компании, производящие электромобили.

Байден назвал две компании, среди которых не было Tesla, и отметил, что они производят на территории США «больше электромобилей, чем когда-либо прежде». Судя по всему, Илона Маска задело отсутствие упоминания его компании Tesla, которая является одним из крупнейших производителей электромобилей.

Ранее Илон Маск анонсировал проект по выводу углекислого газа из атмосферы и переработки его в ракетное топливо. Реализацией проекта займется компания Space X.