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Стоящие на страже: в России отмечается День Балтийского флота

Максим Румянцев
05:55 18.05.2022
Сегодня в его составе не только корабли, но и мощные береговые войска, морская пехота, ракетчики и авиация, ежедневно несущие боевую вахту.
Стоящие на страже: в России отмечается День Балтийского флота
© Фото: ТРК "Звезда"
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Трель колоколов громкого боя раздается по отсекам как всегда внезапно. Через мгновение весь экипаж находится по боевому расписанию. Игорь Шувалов командир штурманской части. В его руках прокладка курса корабля, постоянное точное местоположение в мировом океане. Без этих данных не будет и меткого попадания.

«В момент стрельбы важна работа всех - здесь не конкретное лицо отвечает за точность попадания и время стрельбы. Это комплексная работа, в которой штурман принимает важную роль в определении места и расчете времени пуска», - объяснил командир штурманской боевой части МРК «Зеленый Дол» Игорь Шувалов.

Старший лейтенант на Балтику мечтал попасть с детства - отец служил здесь срочную. Сейчас, конечно, другие корабли, оружие и технологии, но все те же неизменные традиции старейшего флота России - едва ли ни каждый второй продолжатель династии.

Игорь Ивановский тоже пошел служить по стопам отца, командира эскадренного миноносца, заместителя начальника штаба Балтфлота в недавнем прошлом. Помощник командира малого ракетного корабля «Зеленый Дол» отрабатывает с экипажем электронные пуски. Во время стоянки в базе это главный способ поддержания боеготовности.

«Тренировка личного состава, чтобы когда было фактическое применение, личный состав был уверен в своих действиях и исключились все возможные ошибки», - отметил помощник командира корабля МРК «Зеленый Дол» Игорь Ивановский.

Электронные пуски предусматривают полный цикл прицеливания и предстартовой подготовки. Все как в боевой обстановке, за исключением  реального залпа. Главное оружие этого корабля - знаменитые на весь мир крылатые ракеты «Калибр». Восемь пусковых установок дают малому ракетному кораблю ударную мощь непревзойденную в своем классе. Малый ракетный корабль проекта «Буян-М» наносит удар по наземным целям на территории Сирии. Точность попадания как всегда один-два метра. Подлетное время до цели, в зависимости от фактического расстояния, 10 - 15 минут. Сразу после выстрела - маневр уклонения из-под ответного удара.

В машинном отделении как и везде - максимальный уровень автоматизации. Фактически, весь корабль это один большой компьютер. Иван Ненашев лейтенантские погоны получил за особые успехи в учебе. Выпускник гражданского ВУЗа, на боевой корабль попал по конкурсу.

«Автоматизация настолько дает нам преимущества, когда командир дает команду установить нужное количество оборотов, новое современное оборудование позволяет буквально за пару секунд установить назначенный ход», - заверил инженер электромеханической МРК «Зеленый Дол» Иван Ненашев.

Но для того, чтобы нанести удар по целям в других районах мирового океана, современному кораблю не обязательно покидать акваторию своего моря и даже своей базы. На Балтике флот стоит на страже западных рубежей дольше всех, уже 319 лет. Сегодня в его составе кроме кораблей еще и мощные береговые войска, морская пехота, ракетчики и морская авиация. Каждый день они несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность российского форпоста в этом регионе.

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