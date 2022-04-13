Мастера воздушного боя: кадры тренировки экипажей Су-27 в небе Балтики
Истребители Балтфлота провели учебный бой с условным противником, который, по легенде учений, нарушил госграницу. Задействовано более десяти экипажей Су-27. Кадры тренировки публикует «Звезда».
Нарушитель попытался нанести удар по военным объектам РФ, однако российские истребители перехватили и уничтожили самолеты противника. По ним были выполнены электронные пуски управляемых ракет. Кроме того, летчики Су-27 отработали ускоренную подготовку к вылету и парные взлеты.
Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.
Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов