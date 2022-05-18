Корабли Балтфлота летом примут участие в более чем 30 учениях

К учениям в зоне ответственности флота привлекут береговые части, самолеты и вертолеты морской авиации.

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Летом кораблям Балтийского флота предстоит принять участие более чем в 30 учениях. Мероприятия пройдут не только в Балтийском море, но и в различных районах Мирового океана.

До конца текущего года кораблям предстоит совершить несколько походов, в том числе и в дальнюю морскую зону. К учениям в зоне ответственности флота будут привлекаться береговые части, самолеты и вертолеты морской авиации, рассказали в пресс-службе Балтфлота. Основной задачей учений на флоте называют совершенствование боевой выучки, повышение слаженности действий подразделений.

«Качество проверенных полигонов, вооружения и военной техники внушают уверенность, что все задачи будут выполнены с хорошими оценками», - заявил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина.

В начале этого года сообщалось о том, что корабли Балтфлота в 2022 году совершат более десяти дальних походов. По словам Виктора Лиина, усилия Балтийского флота направлены на обеспечение военно-морских интересов России.