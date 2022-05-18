Глава МИД Турции рассказал о встрече с госсекретарем США

Встреча дипломатов состоялась из-за новостей о том, что Анкара заблокировала заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча с американским коллегой Энтони Блинкеном прошла удачно.

«Мы провели хорошую встречу», - цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Встреча дипломатов состоялась на фоне новостей о том, что Анкара заблокировала заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщил, что постпреды стран Североатлантического блока встретились, чтобы начать переговоры о вступлении двух стран в альянс, однако голосование заблокировали возражения со стороны Турции.

Кроме того, по информации Bloomberg, Анкара готова одобрить их заявки взамен на возобновление своего участия в программе производства истребителей F-35. Также власти Турции настаивают на отмене ранее введенных санкций из-за покупки российских ЗРК С-400.