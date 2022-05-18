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Bloomberg назвал требования Турции для одобрения вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Ян Брацкий
00:25 18.05.2022
Ранее шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что Стокгольм и Хельсинки подадут совместную заявку на вступление в НАТО 18 мая.
Bloomberg назвал требования Турции для одобрения вступления в НАТО Швеции и Финляндии
© Фото: Master Sgt. Donald Allen, dvidshub.net
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Официальная Анкара готова одобрить заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс взамен на возобновление своего участия в программе производства истребителей F-35. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, по данным издания, власти Турции настаивают на отмене ранее введенных санкций из-за покупки российских ЗРК С-400.

«Турция хочет, чтобы ее снова включили в программу перспективных самолетов F-35, из участия в которой ее исключили после того, как она купила у России системы противоракетной обороны С-400. У нее также есть невыполненный запрос к США на покупку десятков боевых самолетов F-16», - сообщает агентство, со ссылкой на информированные источники.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может положительно смотреть на североатлантические перспективы Швеции и Финляндии.

Также стало известно, что большая часть населения Турции негативно относится к возможному присоединению Швеции и Финляндии к Североатлантическому блоку и просит власти страны его блокировать. Причиной такого отношения граждан к ситуации является лояльность Финляндии и Швеции по отношению к Рабочей партии Курдистана (РПК).

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