Корреспондент показал, что заинтересовало иностранцев на освобожденном заводе Ильича в Мариуполе
Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов побывал на пресс-туре для иностранной прессы по освобожденному от украинских боевиков заводу имени Ильича в Мариуполе. Он показал, что интересует зарубежных журналистов больше всего.
«Особое внимание представители иностранной прессы питают вот к этой воронке. Конечно, гадают, что за боеприпас здесь был применен, но больше всего интересны вот эти ходы, которые можно отсюда разглядеть. Они уходят отсюда примерно на пять-шесть метров в глубину», - прокомментировал корреспондент.
Ранее другой корреспондент «Звезды», Алексей Алексеев, показал, как выглядят трофейные экс-украинские бронетранспортеры, ожидающие очереди на ремонт и техобслуживание в одном из рембатов ЛНР.
А сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ рассказал о пьянстве в катакомбах «Азовстали».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов