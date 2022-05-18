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Осталось только нарисовать букву Z: как украинские БТР меняют хозяев в ходе спецоперации

Алексей Алексеев
17:29 18.05.2022
Какие-то из трофейных бронетранспортеров пострадали сильно и требуют серьезного ремонта, а какие-то были брошены без боя. Им хватит небольшого техобслуживания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев побывал в одном из рембатов, занимающихся восстановлением поврежденной техники в зоне проведения спецоперации, в том числе и трофейной. И тут же обратил внимание на ряд стоящих трофейных бронетранспортеров. 

«А вот эта трофейная техника ВСУ еще только ожидает очереди в ремонт. Какой-то в бою досталось достаточно сильно, а где-то хватит небольшого технического обслуживания и, конечно, смены опознавательных знаков», - заметил корреспондент. 

Когда техника вновь встанет в строй в рядах Народной милиции ЛНР, она продолжит войну, но уже на другой стороне - нашей. 

Ранее «Звезда» показала, как выглядит дорога в плен для боевиков с территории «Азовстали».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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