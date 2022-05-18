Москва вышлет 34 дипломата Франции и 24 сотрудника дипмиссии Италии

Сегодня в российские дипломатическое ведомство вызывали французского посла Пьер Леви. Дипломату объявили о решительном протесте российской стороны из-за ни чем необоснованных действий Парижа в отношении 41 российского дипломата.

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Москва в ответ на высылку российских дипломатов объявила персонами нон грата 34 сотрудника диппредставительств Франции в РФ, они обязаны покинуть территорию страны в течение двух недель. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты», - говорится в сообщении МИД РФ.

Сегодня в российские дипломатическое ведомство вызывали французского посла Пьер Леви. Дипломату объявили о решительном протесте российской стороны из-за ни чем необоснованных действий Парижа в отношении 41 российского дипломата.

«Подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству», - добавили в министерстве.

Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия намерен а выслать 24 сотрудника итальянской дипломатической миссии. Сегодня посла Италии в РФ Джорджо Стараче вызывали в среду в Министерство иностранных дел России для того, чтобы объявить ответные меры на высылку россиян.

Кроме того, сегодня в здание министерства на Смоленской площади вызывали посла Испании в Москве Маркоса Гомеса Мартинеса. Причины вызова дипломата тогда не назывались.