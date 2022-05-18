Посла Испании в Москве вызвали в МИД России

Причины вызова дипломата пока не называются.

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Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес был вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в МИД Испании.

«К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван», - приводит слова собеседника агентство.

К настоящему моменту причины вызова дипломата не уточняются. В апреле испанские власти приняли решение выслать из королевства двадцать семь сотрудников диппредставительства Российской Федерации.

Ранее стало известно, что МИД РФ вызвал посла Польши в Москве. Глава МИД Польши также отметил, что «в международных отношениях всегда действует принцип взаимности».