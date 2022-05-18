Посла Франции вызвали в МИД РФ в связи с ответными мерами на высылку российских дипломатов

Примерно через 40 минут после приезда посол покинул здание министерства без комментариев, игнорируя вопросы прессы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Посла Франции в РФ Пьера Леви вызвали в МИД России в среду, 18 мая. Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, дипломата вызвали по причине объявления ответных мер на высылку из Франции российских сотрудников диппредставительств.

«Посол Франции вызван в МИД РФ в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны росдипломатов», - сообщили РИА Новости в министерстве.

Примерно через 40 минут после приезда посол покинул здание ведомства без комментариев, игнорируя вопросы прессы. В распоряжении «Звезды» оказалось видео отъезда посла. На кадрах видно, как Леви, покинув здание МИД на Смоленской площади, садится в служебную машину и уезжает.

Ранее стало известно, что в МИД РФ был вызван посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес. Однако причины вызова дипломата тогда не назывались.