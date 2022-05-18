В РФ началось серийное производство новых дизель-газотурбинных двигателей для фрегатов

«Создали новый морской дизель-газотурбинный агрегат М-55Р, это новый двигатель, который устанавливается на наши фрегаты. Это первый наш российский такой двигатель. Уже серийно начинаем его выпускать», - сказал Чемезов.

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