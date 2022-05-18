В РФ началось серийное производство новых дизель-газотурбинных двигателей для фрегатов
По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, речь идет о полностью отечественном двигателе М-55Р.
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«Адмирал Горшков», один из фрегатов проекта 22 350 - для новых кораблей этой серии и предназначены двигатели М-55Р
В России началось серийное производство новых дизель-газотурбинных двигателей для отечественных фрегатов. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Создали новый морской дизель-газотурбинный агрегат М-55Р, это новый двигатель, который устанавливается на наши фрегаты. Это первый наш российский такой двигатель. Уже серийно начинаем его выпускать», - сказал Чемезов.
Также Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство тяжелых ударных дронов «Охотник».
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил об устойчивости российского ОПК в условиях санкций со стороны западных стран.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов