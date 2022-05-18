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Вице-премьер Борисов заявил об устойчивости ОПК России перед лицом западных санкций

11:42 18.05.2022
Юрий Борисов отметил, что в целом ОПК России очень устойчивый, имеет очень хороший научный, технический, технологический потенциал, а также кадровое обеспечение. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Уралвагонзавод
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Вице-премьер Юрий Борисов заявил об устойчивости российского оборонно-промышленного комплекса перед лицом западных санкций. 

«В последние 10 лет оборонная промышленность вышла на гарантированное выполнение задач государственного оборонного заказа. Средний процент ежегодного выполнения приближается к 100 процентам, составляет 97-98 процентов. Я считаю, это очень хороший показатель», - заявил Борисов «Звезде» в кулуарах просветительского марафона «Новые горизонты».

По словам вице-премьера, ОПК справляется со всеми задачами, которые ставят Вооруженные силы России и другие ее силовые структуры. 

«Срыва Гособоронзаказа нет. Существуют, конечно, определенного рода нюансы, они вызваны объективными вещами, в тч санкциями. Доля использования определенных импортных материалов присутствует, поэтому мы сегодня активно ведем программы по импортозамещению, уходим от зависимости», - подчеркнул Борисов.

Юрий Борисов добавил, что в целом ОПК России очень устойчивый, имеет очень хороший научный, технический, технологический потенциал, а также кадровое обеспечение. 

Ранее вице-премьер Борисов озвучил долю РФ на мировом рынке вооружений - страна прочно, с большим отрывом, занимает второе место в мире, несмотря на многократно меньшие военные расходы, чем у США. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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