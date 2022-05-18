Чемезов рассказал, когда для МО РФ начнут серийно производить тяжелые ударные дроны «Охотник»

Ожидается, что на вооружение беспилотник поступит уже в следующем году.

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Новый беспилотник «Охотник» начнут поставлять в Минобороны России уже в следующем году. Об этом рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Уже в 2023 году мы начнем его серийно производить и поставлять в Министерство обороны», - сказал он.

Также глава корпорации добавил, что отличительной чертой беспилотника является плоское сопло двигателя. Новое техническое решение позволило сделать авиационный комплекс менее заметным для радиолокаторов.

Кроме того, Сергей Чемезов заявил о начале серийного производства новых дизель-газотурбинных двигателей для фрегатов. По словам главы «Ростеха», речь идет о полностью отечественном двигателе М-55Р.