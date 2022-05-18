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Слуцкий высказался о своем избрании на пост лидера фракции ЛДПР

Анна Назайкина
11:15 18.05.2022
По словам парламентария, то, что он был избрал лидером фракции в Госдуме, является большой честью и еще большей ответственностью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Леонид Слуцкий в беседе со «Звездой» прокомментировал свое избрание на пост лидера фракции Либерально-демократической партии России в Государственной думе.

«Я благодарен членам фракции ЛДПР, профессиональным политикам, людям, к которым я отношусь с глубочайшим уважением, за то, что они приняли сегодня единогласное решение об избрании меня лидером фракции. Это большая честь и еще большая ответственность. Так что продолжаем работать», - сказал он.

Слуцкий заявил, что действия фракции будут нацелены на решение тех задач, которые остались депутатам от основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в рамках тех принципов и подходов, которые были при нем. Тектонических сдвигов и изменений в деятельности фракции не будет, добавил парламентарий.

«Работать будем форсированно, с учетом требований времени. Время непростое. Будем тесно взаимодействовать с правительством, тесно взаимодействовать с другими фракциями в Государственной думе. Фракция настроена на интенсивную работу», - добавил Слуцкий.

Он подчеркнул, что конструктивность оппозиции заключается в том, чтобы в непростое время поддержать руководство страны, национальную экономику, социальную сферу.

«Поддержать решение задач, которые всегда были во главе деятельности фракции ЛДПР, задачи, нацеленные на улучшение жизни простых людей. Они и есть наши избиратели, они и дают нам оценку, избирают нас в Государственную думу», - отметил новый лидер фракции.

Ранее пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин сообщил, что новым руководителем фракции партии в Государственной думе стал Леонид Слуцкий. Депутаты партии в Госдуме избрали его большинством голосов.

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