В стране и мире Слуцкий назвал Жириновского частью современной истории Отечества Кирилл Кунецкий Лидер ЛДПР ушел на 76-м году жизни. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Уход из жизни Владимира Жириновского - это невосполнимая утрата для российской политики. Так прокомментировал смерть лидера ЛДПР глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Не верится. В нем было столько сил, энергии, жизни, любви к своей стране... Владимир Вольфович был "человеком-эпохой", частью современной истории Отечества. Это невосполнимая утрата для парламентаризма, для политики, вообще для всей России», - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Также глава Госдумы по международным делам выразил соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича. О смерти бессменного лидера ЛДПР сообщил сегодня председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В начале февраля Жириновский был доставлен в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусной инфекцией, впоследствии появлялись сообщения об ухудшении состояния политика, однако официальных подтверждений данной информации не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика