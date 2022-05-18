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Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме

Максим Крюков
10:12 18.05.2022
За кандидатуру Слуцкого было отдано большинство голосов депутатов.
Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Новым руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе стал Леонид Слуцкий. Он занимал пост главы Комитета Госдумы по международным делам. Об этом заявил пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин.

«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», - сказал он.

Он также добавил, что заседание партии прошло уже после прекращения 17 мая полномочий основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который был ее руководителем с 2011 года и до своей смерти.

Ранее Леонид Слуцкий назвал уход из жизни Владимира Жириновского невосполнимой утратой для российской политики. Он также сказал, что Владимир Вольфович был «человеком-эпохой», частью современной истории Отечества.

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