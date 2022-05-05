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Илон Маск может временно возглавить Twitter

Анна Касаткина
18:22 05.05.2022
Предприниматель получил от инвесторов финансирование сделки на сумму 7,14 миллиарда долларов.
Илон Маск может временно возглавить Twitter
© Фото: Ron Sachs. ZUMAPRESS, globallookpress
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Американский бизнесмен Илон Маск может временно стать главой компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, после завершения сделки по ее покупке. Об этом со ссылкой на источники информирует телеканал CNBC.

Как сообщает телеканал, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнародовала документ, согласно которому Маск получил от инвесторов финансирование сделки на сумму 7,14 миллиарда долларов. Отмечается, что инвесторов Маск выбрали лично. Среди них соучредитель компании Oracle, член совета директоров Tesla Ларри Эллисон (1 млрд), саудовский принц Аль-Валид бен-Талаль (1,89 млрд), компания Honeycomb Asset Management, ранее инвестировавшая в SpaceX, инвестиционные компании Qatar Holding и базирующаяся в Дубае Ty Capital, биржа криптовалют Binance.

Общая сумма сделки составляет 44 млрд долларов. Маск анонсировал, что готов потратить 21 млрд из собственных средств, до 25,5 млрд готовы представитель предпринимателю Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения (12,5 млрд - под залог акций Tesla).

Ранее Маск заявил, что соцсеть может стать платной для коммерческих организаций и государственных структур. Обычным же пользователям платить ни за что не придется, успокоил предприниматель.

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