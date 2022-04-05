Forbes впервые признал Илона Маска самым богатым человеком планеты

В прошлом году в списке богатейших людей он оказался на втором месте с состоянием 151 миллиард долларов.

© Фото: Patrick Pleul, KeystonePressAgency, globallookpress

Американский предприниматель, крупнейший акционер компании Tesla Илон Маск признан богатейшим человеком в мире, следует из данных рейтинга Forbes. Его состояние оценивают в 219 миллиардов долларов.

Самым богатым человеком в мире предприниматель был назван впервые - в прошлом году в списке богатейших людей он оказался на втором месте с состоянием 151 миллиард долларов. Таким образом, за минувший год Маску удалось разбогатеть на 68 миллиардов долларов.

Основные активы Маска - это пакеты акций производителя электрических автомобилей Tesla, ему принадлежит 172,6 миллиона, или 17% акций компании, и почти 44% акций космической компании SpaceX.

Ранее стало известно, что Маск открыл первый в Европе завод компании Tesla. В торжественной церемонии приняли участие сам глава Space X, а также канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек. Предприятие обеспечило более 12 тысяч рабочих мест. Планируется производить до полумиллиона машин в год, однако экологи Германии всеми способами пытались остановить строительство завода.