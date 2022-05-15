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МИД: большинство турок против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Алиса Краузе
00:17 15.05.2022
В МИД Турции сообщили, что граждане просят власти страны блокировать вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс.
МИД: большинство турок против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
© Фото: hutchison Globallookpress
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Большая часть населения Турции негативно относится к возможному присоединению Швеции и Финляндии к Североатлантическому Альянсу и просит власти страны его блокировать. Такое заявление сделал министр иностранных дел государства Мевлют Чавушоглу.

Причиной такого отношения граждан к ситуации является лояльность Финляндии и Швеции по отношению к Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам главы МИД, жители против союза с теми, кто открыто поддерживает организацию, «осуществляющую террористические атаки» на Турцию.

«НАТО - это прежде военно-политический альянс союзников», - цитирует РИА Новости Чавушоглу.

В ближайшее время, как заявил дипломат, у него запланированы переговоры с представителями Финляндии и Швеции.

Ранее во Франции высказали идею, что в НАТО не следует впускать новые государства-члены. Было отмечено, что расширение организации на Восток заставляет РФ ощущать себя окруженной и превращает сам Альянс в антироссийское объединение.

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