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Артиллерийские дуэли: кадры из села Светличное, где идут бои НМ ЛНР и ВСУ

Алексей Алексеев
03:35 17.05.2022
Несмотря на то, что село Светличное перешло под контроль Народной милиции ЛНР, украинские войска постоянно обстреливают его из дальнобойной артиллерии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Минометные расчеты Народной милиции ЛНР поддерживают штурм позиций украинских войск из села Светличное. Оно недавно перешло под контроль Луганской Народной республики, но в населенном пункте пока не спокойно. Украинская армия регулярно накрывает его артиллерийским огнем. Сейчас бои идут за соседнюю Тошковку, следующий шаг в сторону Северодонецка и Лисичанска, где закрепились крупные силы украинской армии.

«За Тошковку зацепились уже. Зашли на конкретные дома, конкретные улицы, есть там уже наши позиции. Я думаю, что в ближайшие дни это будет наша точка», - рассказал командир взвода НМ ЛНР Александр Лютин.

Украинские позиции утюжат российская  артиллерия, вертолеты и штурмовая авиация. Но ВСУ хорошо окопались и постоянно огрызаются,  применяют тяжелую артиллерию и системы залпового огня. В лесу сидят корректировщики огня, а с неба они наблюдают с помощью беспилотников.

«Они быстро сейчас проходят и нам нужно будет уходить, потому что сейчас, скорее всего, начнутся прилеты. Глаза украинцев здесь везде и летают дроны», - предупредил боец Народной милиции ЛНР с позывным «Калаш».

Спустя некоторое время начинается обстрел ВСУ. Жителей в этом районе почти не осталось. Уехали, кто куда, подальше от разрывов снарядов. Обстрел продолжался около часа с перерывами. Закончили украинские артиллеристы пакетом «Градов». Местные уже на слух различают вид артиллерии. Один из немногих оставшихся жителей Владимир Дитек.

«Обстрелы постоянно, очень ждали, когда нас освободят, ждем, когда семьи вернутся домой. Они уехали все. Ждем, когда Северодонецк и Лисичанск освободят, чтобы вернулись наши дети», - надеется Владимир.

Сейчас Северодонецк и Лисичанск войска Народной милиции и ВС РФ окружили с севера, юга и востока. Похоже, что для решающего наступления уже все готово.​

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