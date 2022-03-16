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Под постоянным обстрелом: корреспондент «Звезды» побывал на подступах к Северодонецку

Алексей Алексеев
03:06 16.03.2022
«Звезда» показывает, как развивается ситуация вблизи Северодонецка в настоящее время.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В настоящее время Вооруженные силы Украины ведут мощный обстрел по территории вблизи Северодонецка. Прямо на месте событий побывал корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев.

«И такая дребедень целый день. Очень сильный артиллерийский огонь ведется на подступах к Северодонецку с разных сторон. Не буду говорить, где, чтобы не привязывать геопозиции», - отметил он.

Теперь журналист очень хорошо знает, чем отличаются звуки так называемых выходов и прилетов. Даже во время съемки на фоне слышался непрекращающийся грохот атаки.

Сейчас под Северодонецком находится самая крупная группировка украинских вооруженных формирований в Луганской Народной Республике. В близлежащих населенных пунктах ситуация нестабильная: в один день может быть тихо, а в другой уже летит десяток снарядов.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов

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