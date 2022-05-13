МО РФ: националисты оборудовали огневые точки в жилых домах Северодонецка

По словам представителя МО России, жителей насильно удерживают в своих квартирах.

© Фото: Diego Herrera Keystone Press Agency Globallookpress

В Северодонецке Луганской Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Вилесова националисты оборудовали огневые точки. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам представителя МО России, жителей насильно удерживают в своих квартирах.



Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении 845 БПЛА Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса. По словам официального представителя МО РФ, в частности, уничтожено 165 самолетов и 125 вертолетов ВСУ с начала спецоперации.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов