Bloomberg: крупнейшая итальянская нефтегазовая компания готова открыть счет в рублях

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Итальянская нефтегазовая группа Eni планирует начать оплачивать российский газ в рублях. Предполагается, что счета в национальной валюте РФ в «Газпромбанке» компания откроет к 18 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, в данный момент Eni ожидает официального разрешения на открытие счетов от правительства Италии и властей Евросоюза. В самой компании комментировать эту информацию агентству не стали.

Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия разработала план по оплате газа по требованиям Москвы и без нарушения наложенных на нее санкций. Предполагается, что ЕК позволит компаниям открывать валютные счета в «Газпромбанке». При этом после оплаты газа в долларах и евро, Москва не вправе требовать каких-либо других действий по платежу.