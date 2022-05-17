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Столтенберг оценил заявление Эрдогана о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Виктория Ивашечкина
02:12 17.05.2022
Ранее турецкий глава заявил, что следит за процессом вокруг вступления в Североатлантический альянс двух стран и пока не может смотреть на это положительно.
Столтенберг оценил заявление Эрдогана о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
© Фото: Dirk Waem, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявления Турции об отказе поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс. В частности, генеральный секретарь подчеркнул необходимость рассмотреть опасения Анкары. Столтенберг также рассказал о том, что провел переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

«Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны сохранять единство в этот исторический момент», - написал Столтенберг в Twitter.

Несколькими днями ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция следит за процессом вокруг вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции и пока не может смотреть на это положительно. По мнению политика, «скандинавские страны имеют привычку оказывать "гостеприимное отношение" к террористам, пускать их в парламент». 

Накануне стало известно о том, что делегация Швеции посетит Анкару с целью обсуждения заявки на вступление в НАТО. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что страны заявили о готовности к сотрудничеству с Турцией по вопросам, которые беспокоят Анкару.

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