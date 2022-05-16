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Делегация Швеции планирует посетить Анкару для обсуждения заявки в НАТО

Максим Крюков
07:59 16.05.2022
Глава турецкого МИД отмечал готовность Финляндии и Швеции к работе над вопросами, волнующими Анкару.
Делегация Швеции планирует посетить Анкару для обсуждения заявки в НАТО
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Делегация Швеции посетит Анкару с целью обсуждения заявки на вступление в НАТО. Об этом пишет турецкая газета Huriyyet, ссылаясь на главу Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Делегация вскоре отправится в Анкару для рассмотрения заявки в НАТО», - сказала глава МИД Швеции.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее сказал, что страна следит за процессом вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок и пока не может смотреть на это положительно. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что страны заявили о готовности к сотрудничеству с Турцией по вопросам, которые беспокоят Анкару.

Ранее политолог объяснил, к чему может привести вступление Швеции в НАТО. По мнению эксперта, на территории страны будут многократные военные учения и маневры.

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