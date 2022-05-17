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СК назвал имя еще одного причастного к обстрелам гражданских в Донбассе украинского командира

Анна Касаткина
19:33 17.05.2022
Против военнослужащего возбуждено два уголовных дела по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Куденко РИА Новости
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Следственный комитет России установил еще одного командира Вооруженных сил Украины, причастного к обстрелам мирного населения Донбасса. Против него возбуждено два уголовных дела по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны, сообщили в ведомстве.

«В СК России возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 356 УК РФ в отношении командира бригадной артиллерийской группы 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Евгения Коростелева и иных военнослужащих ВСУ, которые уже являются фигурантами уголовных дел», - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие в период с 16 по 17 мая отдавали и исполняли преступные приказы о массированных обстрелах из тяжелых видов вооружения гражданской инфраструктуры. Под обстрел попали в Донецк, Докучаевск, Ясиноватая и Мариуполь в Донецкой народной республике, а также Первомайск, Золотое-5, поселок Тошковка и Донецкий в Луганской народной республике.

«В результате обстрелов Петровского, Куйбышевского и Киевского районов Донецка получили ранения шесть мирных жителей, повреждены девять домов. В Ясиноватой и Докучаевске погибла мирная жительница и два человека ранены», - добавили в СК.

Там также добавили, что ранения получили по одному мирному жителю в Тошковке и Ямполе. В городах Первомайск и Золотое, а также в поселке Донецкий повреждены 26 домов.

Ранее СК РФ возбудил уголовные дела в отношении 75 наемников, принимающих участие в военных действиях на Украине. Они прибыли из США, Великобритании, Канады, Норвегии, Грузии и других стран.

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