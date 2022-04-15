СК РФ установил 15 командиров ВСУ, виновных в геноциде в Донбассе
Всего к ответственности за совершение геноцида привлекаются 42 командира украинских силовиков.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Следственный комитет России установил личности 15 командиров Вооруженных сил Украины, которые были причастны к геноциду мирных жителей Донбасса. Ведомство опубликовало фотографии военнослужащих. Всего к ответственности за совершение геноцида привлекаются 42 командира украинских силовиков.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика