В стране и мире СК РФ установил 15 командиров ВСУ, виновных в геноциде в Донбассе Алексей Курильченко Всего к ответственности за совершение геноцида привлекаются 42 командира украинских силовиков. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Следственный комитет России установил личности 15 командиров Вооруженных сил Украины, которые были причастны к геноциду мирных жителей Донбасса. Ведомство опубликовало фотографии военнослужащих. Всего к ответственности за совершение геноцида привлекаются 42 командира украинских силовиков. «Во взаимодействии с представителями Минобороны и ФСБ России ведется работа по установлению структуры, состава, вооружения, дислокации и командиров подразделений сухопутных войск, воздушных сил и войск ПВО, военно-морских сил, сил морской пехоты Украины, националистических формирований. На сегодняшний день установлены и привлечены в качестве обвиняемых еще 15 командиров Вооруженных сил Украины, причастных к геноциду мирных жителей Донбасса. Всего за совершение геноцида к ответственности привлекаются 42 командира силовых структур Украины», - говорится в сообщении на сайте СК РФ. © СК РФ Также сообщается, что следователи СК РФ допросили подавляющее большинство украинских военнослужащих, добровольно сложивших оружие и содержавшихся на территории России. Среди допрошенных - пять командиров бригад ВСУ. Всего на территории РФ находится около тысячи сдавшихся украинских военных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика