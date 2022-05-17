Провалившаяся атака: кадры разгрома украинских механизированных батальонов силами ВС РФ

В Минобороны России сообщили, что в результате бесплодной атаки противник потерял 26 танков и 12 боевых машин пехоты, а также около 100 боевиков.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ сообщило о провале контратаки украинских военных в районе села Вишневое в Запорожской области. Кадры разгрома группировки противника предоставили «Звезде».

По данным военного ведомства РФ, два украинских механизированных батальона на танках и БМП собирались атаковать российских военных, но их планы были сорваны.

По вооруженным формированиях Украины нанесли удары операторы беспилотников и артиллеристы. Атаку также удалось отбить встречным огнем из танков и БМП. Кроме того, российские военные в ходе боев применили современные противотанковые средства.

Отступающие танки и БМП были разгромлены огнем артиллерии, а боевики, попытавшиеся контратаковать, рассеяны.

В Минобороны России охарактеризовали атаку, как бесперспективную авантюру киевского режима. В результате этих беспложных попыток украинская сторона потеряла 26 танков и 12 БМП. Безвозвратные потери противника в российском военном ведомстве оценили в сто человек.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов