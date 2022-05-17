Провалившаяся атака: кадры разгрома украинских механизированных батальонов силами ВС РФ
Министерство обороны РФ сообщило о провале контратаки украинских военных в районе села Вишневое в Запорожской области. Кадры разгрома группировки противника предоставили «Звезде».
По данным военного ведомства РФ, два украинских механизированных батальона на танках и БМП собирались атаковать российских военных, но их планы были сорваны.
По вооруженным формированиях Украины нанесли удары операторы беспилотников и артиллеристы. Атаку также удалось отбить встречным огнем из танков и БМП. Кроме того, российские военные в ходе боев применили современные противотанковые средства.
Отступающие танки и БМП были разгромлены огнем артиллерии, а боевики, попытавшиеся контратаковать, рассеяны.
В Минобороны России охарактеризовали атаку, как бесперспективную авантюру киевского режима. В результате этих беспложных попыток украинская сторона потеряла 26 танков и 12 БМП. Безвозвратные потери противника в российском военном ведомстве оценили в сто человек.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов